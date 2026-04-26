Москва26 апрВести.В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, который попал под колеса автопогрузчика в карьере месторождения "Желанное-2". Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, 24 апреля водитель автопогрузчика при погрузке песка в кузов самосвала не проконтролировал нахождение водителя большегруза, который находился возле машины, и наехал на него.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествиясказано в сообщении
В отношении водителя автопогрузчика возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.