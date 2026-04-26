Рабочий погиб под колесами автопогрузчика в Ленобласти

В Ленобласти автопогрузчик насмерть задавил рабочего в карьере Рабочий погиб под колесами автопогрузчика в Ленобласти

Москва26 апр Вести.В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, который попал под колеса автопогрузчика в карьере месторождения "Желанное-2". Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 24 апреля водитель автопогрузчика при погрузке песка в кузов самосвала не проконтролировал нахождение водителя большегруза, который находился возле машины, и наехал на него.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия сказано в сообщении

В отношении водителя автопогрузчика возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.