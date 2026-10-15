В Иркутской области водитель получил срок за угрозы полицейскому на АЗС

В Приангарье водителя осудили за угрозы полицейскому и наезд на женщину В Иркутской области водитель получил срок за угрозы полицейскому на АЗС

Москва15 окт Вести.В Приангарье вынесли приговор мужчине, который угрожал сотруднику полиции на автозаправке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области на платформе MAX.

Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области рассмотрел дело 36-летнего жителя поселка Усть-Ордынский. Его признали виновным по части 1 статьи 318, статье 319 и части 2 статьи 213 УК РФ.

По данным следствия, в июле текущего года подсудимый в нетрезвом виде влез без очереди к топливным колонкам на АЗС в Усть-Ордынском. Женщина, стоявшая в очереди, сделала ему замечание, и тогда он наехал на нее передней частью машины – удар пришелся в область голени.

Когда сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия, мужчина грубо отказался, оскорбил представителя власти и пригрозил ему физической расправой.

Суд назначил ему 4 года и 1 месяц принудительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 1 месяца принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства говорится в публикации

Автомобиль осужденного конфисковали. Приговор пока не вступил в законную силу.