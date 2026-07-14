На АЗС в Новосибирской области водитель напал на женщину в очереди за топливом

В Новосибирской области водитель подрался с женщиной в очереди за топливом На АЗС в Новосибирской области водитель напал на женщину в очереди за топливом

Москва14 июл Вести.На АЗС в Краснообске Новосибирской области неадекватный водитель напал на женщину в очереди за топливом, сообщает ИС "Вести".

Инцидент произошел после того, как женщина с дочерью по просьбе сотрудника заправки переехали от одной колонки к другой. Один из клиентов подумал, что они решили проскочить вперед очереди и начал вымещать злость на их машине.

Как утверждают очевидцы, агрессора не остановил даже перцовый баллончик: мужчина лишь сильнее разозлился, разбил боковое стекло и несколько раз ударил жертву по голове. Произошедшее зафиксировала камера наблюдения.

Участников драки доставили в отдел полиции, где они написали на друг друга заявления.