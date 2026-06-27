На АЗС в Сыктывкаре водитель не вытащил пистолет из бака и покалечил им прохожую В Сыктывкаре на АЗС водитель покалечил женщину заправочным пистолетом

Москва27 июн Вести.В Сыктывкаре на автозаправочной станции водитель травмировал женщину топливнораздаточным краном. Об этом сообщила Госавтоинспекция Республики Коми на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент произошел на АЗС на улице Пушкина в 14.50 26 июня. Водитель Hyundai Tucson, мужчина 1972 года рождения, начал движение, не вытащив топливный пистолет из горловины бензобака. Кран выскочил и ударил по руке женщину 1983 года рождения, находившуюся рядом.

В результате ДТП пострадавшая получила открытый перелом руки говорится в публикации

Госпитализация женщине не потребовалась.