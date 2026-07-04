УАЗ въехал в магазин после ДТП в Подмосковье

В Подмосковье УАЗ протаранил магазин после ДТП УАЗ въехал в магазин после ДТП в Подмосковье

Москва4 июл Вести.Автомобиль УАЗ въехал в здание магазина в результате ДТП в подмосковном Пушкине, пострадала покупательница, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла около 14.15 мск на улице Колхозная. По предварительным данным, водитель УАЗ врезался в попутный автомобиль ВАЗ, после чего протаранил магазин.

В результате ДТП пострадала одна из покупательниц, получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение сказано в сообщении

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.