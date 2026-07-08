Москва8 июлВести.Три человека пострадали при атаке противника на АЗС в Октябрьском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в числе пострадавших – ребенок, беременная женщина и мужчина.
У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранениянаписал глава региона в MAX
Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.
Серьезных повреждений самой заправочной станции нет: сработали меры пассивной защиты, уточнил Хинштейн. По его словам, в ближайшее время работа заправки должна возобновиться.