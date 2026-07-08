При атаке ВСУ на АЗС под Курском ранены ребенок, его беременная мама и мужчина

Ребенок, его беременная мама и мужчина ранены при атаке на АЗС под Курском При атаке ВСУ на АЗС под Курском ранены ребенок, его беременная мама и мужчина

Москва8 июл Вести.Три человека пострадали при атаке противника на АЗС в Октябрьском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в числе пострадавших – ребенок, беременная женщина и мужчина.

У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения написал глава региона в MAX

Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.

Серьезных повреждений самой заправочной станции нет: сработали меры пассивной защиты, уточнил Хинштейн. По его словам, в ближайшее время работа заправки должна возобновиться.