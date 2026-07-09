В хуторе Фонов Курской области БПЛА атаковал автозаправку, есть пострадавший В Рыльском районе Курской области дрон атаковал АЗС, ранен местный житель

Москва9 июл Вести.В Рыльском районе Курской области беспилотник ВСУ нанес удар по автозаправочной станции в хуторе Фонов. В результате ранен 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Вражеский дрон атаковал заправку в хуторе Фонов Рыльского района. В результате удара пострадал 58-летний местный житель написал Александр Хинштейн

У пострадавшего диагностированы осколочное ранение груди и левого бедра, а также акубаротравма.

Мужчине оказана первая помощь, от госпитализации он отказался, будет наблюдаться амбулаторно.

Сама автозаправка получила незначительные повреждения.