Москва9 июлВести.В Рыльском районе Курской области беспилотник ВСУ нанес удар по автозаправочной станции в хуторе Фонов. В результате ранен 58-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Вражеский дрон атаковал заправку в хуторе Фонов Рыльского района. В результате удара пострадал 58-летний местный жительнаписал Александр Хинштейн
У пострадавшего диагностированы осколочное ранение груди и левого бедра, а также акубаротравма.
Мужчине оказана первая помощь, от госпитализации он отказался, будет наблюдаться амбулаторно.
Сама автозаправка получила незначительные повреждения.