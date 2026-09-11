Мужчина ударил женщину в очереди на АЗС в Новороссийске, организована проверка

Мужчина ударил женщину в очереди на АЗС в Новороссийске Мужчина ударил женщину в очереди на АЗС в Новороссийске, организована проверка

Москва11 сен Вести.Мужчина ударил женщину в очереди на АЗС в Новороссийске, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дежурную часть … поступило сообщение о конфликте, переросшем в драку на АЗС в Приморском районе города. Участниками ссоры стали четверо местных жителей в возрасте от 37 до 50 лет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту инцидента организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В местных СМИ распространяется видео конфликта. На кадрах видно, как мужчина ударил женщину в область головы, от чего та упала на землю. Затем неравнодушные попытались вступиться за пострадавшую.