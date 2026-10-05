Водитель УАЗ получил срок за травмирование туристки на Байкале

В Прианграье осудили водителя по делу о травмировании туристов на Байкале Водитель УАЗ получил срок за травмирование туристки на Байкале

Москва5 окт Вести.Суд в Иркутской области вынес приговор местному жителю, признав его виновным в травмировании туристки на озере Байкал, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 51-летний житель Ольхонского района оказывал услуги по перевозке пассажиров к мысу Хобой на автомобиле УАЗ, в том числе вне оборудованной ледовой переправы.

26 февраля 2025 года, управляя вышеуказанным автомобилем с пассажирами, водитель, двигаясь по льду озера Байкал в районе мыса Три Брата, совершил наезд на трещину в ледовом покрытии, повлекший резкое торможение. В результате произошедшего одна из пассажирок получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью сказано в сообщении

Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Приговором суда ему назначено три года условно с испытательным сроком два года.