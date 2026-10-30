Оператор аттракциона из Башкирии, из-за которой пострадал ребенок, получил срок

В Башкирии осудили оператора аттракциона, по вине которой пострадал ребенок Оператор аттракциона из Башкирии, из-за которой пострадал ребенок, получил срок

Москва30 окт Вести.Оператору аттракциона, по вине которой пострадал ребенок в Стерлитамаке, вынесли приговор, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд приговорил оператора к полутора годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком сказано в публикации ведомства в Telegram-канале

Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и эксплуатации аттракционов в течение 2 лет.

Инцидент произошел в мае 2026 года в парке Стерлитамака.

Осужденная нарушила должностные инструкции и попросила 12-летнего мальчика сменить посадочное место. После этого, не убедившись, что ребенок перешел в безопасную зону, преждевременно запустила механизм. В результате подросток оказался зажат движущимися элементами конструкции, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью.