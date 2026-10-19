Москва19 октВести.В Стерлитамаке Центральный окружной военный суд вынес приговор 19-летней местной жительнице за подготовку террористического акта на местном промышленном предприятии. Девушка признана виновной и приговорена к четырем годам колонии общего режима, сообщает Следком Республики Башкортостан в MAX со ссылкой на Управлении ФСБ по РБ.
По данным следствия, с марта по июль 2024 года несовершеннолетняя осужденная решила совершить взрыв и поджог на территории промышленного предприятия.
Для этого она нашла и изучила запрещенное судом экстремистское пособие по изготовлению взрывчатых веществ и совершению терактов, а также вела разведывательную работу на местности в целях подготовки к совершению преступленияговорится в сообщении
В ходе совместной работы следователей следственного управления и сотрудников ФСБ республики деятельность фигурантки была пресечена.