Москва27 авгВести.Жительница Башкирии осуждена на 13 лет за участие в террористической деятельности на территории Сирии, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.
Приговором 2-го Западного окружного военного суда г. Москвы злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублейприводит агентство сообщение ведомства
Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году уроженка Стерлитамака, исповедуя радикальную исламскую идеологию, покинула Россию, добралась до Сирии и вступила в ряды боевиков, где, помимо работы на них, также обучалась стрельбе и обращению со взрывными устройствами. После их поражения фигурантку доставили в Турцию, а оттуда депортировали в РФ.