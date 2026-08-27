В Башкирии на 13 лет осудили местную жительницу, работавшую на боевиков в Сирии Жительницу Башкирии осудили за участие в террористической деятельности в Сирии

Москва27 авг Вести.Жительница Башкирии осуждена на 13 лет за участие в террористической деятельности на территории Сирии, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда г. Москвы злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей приводит агентство сообщение ведомства

Согласно материалам уголовного дела, в 2014 году уроженка Стерлитамака, исповедуя радикальную исламскую идеологию, покинула Россию, добралась до Сирии и вступила в ряды боевиков, где, помимо работы на них, также обучалась стрельбе и обращению со взрывными устройствами. После их поражения фигурантку доставили в Турцию, а оттуда депортировали в РФ.