Петербурженка забрала детей и уехала воевать за террористов в Сирию Петербурженку подозревают в участии в террористической организации в Сирии

Москва18 июн Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовного дело в отношении бывшей жительницы города, которая уехала в Сирию, чтобы вступить в террористическую организацию "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и воевать на стороне радикалов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации следствия, женщина 1990 года рождения попала в Сирию через Турцию. При этом она взяла с собой малолетних детей.

Вместе с малолетними детьми она направилась транзитом через Турцию в Сирию, где вступила в ряды террористической организации "Джебхат ан-Нусра", в которой на тот момент состоял ее муж. Он также уехал из Санкт-Петербурга для участия в боевых действиях на стороне террористов приводит агентство слова своего собеседника

Отмечается, что супруги – оба граждане России – принимали участие в вооруженном конфликте против правительственных сил Сирии. Соответствующие показания дали боевики группировки, задержанные силовиками ранее.