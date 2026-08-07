Москва7 авгВести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Лидию Невзорову, супругу бывшего журналиста и депутата Александра Невзорова (признан иностранным агентом). Ей предъявлено обвинение в финансировании экстремистской организации.
По данным следствия, Невзоровы разместили в мессенджере реквизиты для сбора денежных средств на подконтрольные счета для обеспечения деятельности экстремистского сообщества. Суд постановил заключить Невзорову под стражу на два месяца с момента ее задержания на территории РФ или экстрадиции.
Ранее имущество семьи Невзоровых было изъято в пользу государства, а сам Александр Невзоров был заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии.