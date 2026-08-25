Житель Ингушетии, представший свой дом террористам, осужден на 13 лет колонии Житель Ингушетии осужден на 13 лет колонии за содействие террористам

Москва25 авг Вести.В Ингушетии суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в пособничестве участникам международной террористической организации. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет в исправительной колонии строго режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно выводам следствия и суда, летос 2023 года фигурант оказывал содействие членам незаконного вооруженного формирования, которое является ячейкой запрещенной в РФ террористической организации, а именно предоставлял боевикам жилье в селе Троицкое Сунженского района. После мужчина сбежал из страны и был объявлен в международный розыск, за границей его задержали и экстрадировали.