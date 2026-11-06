15-летняя жительница Красноярска осуждена на 5 лет за попытку совершения теракта

15-летней жительнице Красноярска вынесен приговор за попытку совершения теракта 15-летняя жительница Красноярска осуждена на 5 лет за попытку совершения теракта

Москва6 ноя Вести.В Новосибирской области суд вынес приговор несовершеннолетней за покушение на совершение террористического акта. Об этом в MAX сообщает СК РФ.

15-летняя жительница Красноярского края признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

По материалам следствия, в августе 2025 года фигурантка, переписываясь с незнакомым ей лицом в мессенджере Telegram, согласилась совершить террористический акт на объекте транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.

Совершив попытку поджога релейного шкафа в городе Красноярске, она зафиксировала происходящее на камеру мобильного телефона, после чего отправила видео куратору и скрылась с места происшествия говорится в сообщении ведомства

Несовершеннолетнюю задержали сотрудники УФСБ РФ по Красноярскому краю и УТ МВД России по СФО.