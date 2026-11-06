Москва6 нояВести.В Новосибирской области суд вынес приговор несовершеннолетней за покушение на совершение террористического акта. Об этом в MAX сообщает СК РФ.
15-летняя жительница Красноярского края признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
По материалам следствия, в августе 2025 года фигурантка, переписываясь с незнакомым ей лицом в мессенджере Telegram, согласилась совершить террористический акт на объекте транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.
Совершив попытку поджога релейного шкафа в городе Красноярске, она зафиксировала происходящее на камеру мобильного телефона, после чего отправила видео куратору и скрылась с места происшествияговорится в сообщении ведомства
Несовершеннолетнюю задержали сотрудники УФСБ РФ по Красноярскому краю и УТ МВД России по СФО.