Дело о диверсии возбуждено в Кузбассе в отношении двух подростков 15 лет

Двое подростков в Кузбассе стали фигурантами дела о диверсии Дело о диверсии возбуждено в Кузбассе в отношении двух подростков 15 лет

Москва6 окт Вести.Следственные органы ВМСУТ СК России возбудили уголовное дело по факту совершения диверсии в отношении двух 15-летних жителей Кемеровской области – Кузбасса, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере МАХ.

Подростки 4 октября в ходе переписки с неизвестным в мессенджере Telegram согласились за деньги поджечь объект железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне станций Судженка – Анжерская Западно-Сибирской железной дороги.

Свои действия фигуранты фиксировали на видео, которое отправили куратору, после чего скрылись с места совершения преступления написали в СК

Оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетними.