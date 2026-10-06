Москва6 октВести.Следственные органы ВМСУТ СК России возбудили уголовное дело по факту совершения диверсии в отношении двух 15-летних жителей Кемеровской области – Кузбасса, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере МАХ.
Подростки 4 октября в ходе переписки с неизвестным в мессенджере Telegram согласились за деньги поджечь объект железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне станций Судженка – Анжерская Западно-Сибирской железной дороги.
Свои действия фигуранты фиксировали на видео, которое отправили куратору, после чего скрылись с места совершения преступлениянаписали в СК
Оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетними.