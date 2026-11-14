Москва14 нояВести.В Кемеровской области возбудили уголовное дело о диверсии в отношении 15-летнего подростка, который был завербован в чат-боте "Дайвинчик" в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
По данным следствия, 1 сентября текущего года несовершеннолетний совершил поджог шкафа магистральной связи на перегоне станций Новокузнецк - Новокузнецк - Восточный Западно-Сибирской железной дороги в Новокузнецке.
Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего молодого человека по факту совершения диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ)сказано в сообщении ведомства в MAX
Во время допроса фигурант пояснил, что был вовлечен в совершение преступления через "Дайвинчик".
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана пресечения в виде запрета определенных действий.