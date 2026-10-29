СК сообщил о поджогах АЗС и автомобилей после вербовки через "Дайвинчик" СК: завербованные через "Дайвинчик" поджигали АЗС и автомобили

Москва29 окт Вести.Следственный комитет России сообщил о поджогах автозаправочных станций и автомобилей, совершенных после вербовки через чат-бот "Дайвинчик". СК совместно с ФСБ и МВД пресечена деятельность молодых людей, совершавших преступления по заданиям представителей украинских спецслужб в ряде регионов России.

По данным ведомства, спецслужбы Украины используют популярный в молодежной среде чат-бот мессенджера Telegram "Дайвинчик/Lео" для вовлечения российских граждан, преимущественно молодых людей и подростков, в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

В августе-октябре текущего года в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов были задержаны несколько молодых людей и девушек, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей правоохранительных органов, автозаправочных станций, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры уточнили в ведомстве

В частности, подросток после знакомства в "Дайвинчике" поджег АЗС на территории Петербурга и Ленобласти. Как отметили в ведомстве, неизвестный угрожал юноше негативными последствиями для него и членов его семьи. Подросток находится под домашним арестом.

В сентябре 2026 года несовершеннолетняя девушка после знакомства в этом же чат-боте подожгла автозаправку на улице Парашютной в Петербурге. Еще одна несовершеннолетняя в том же месяце облила служебные автомобили возле отдела полиции на улице Марата и подожгла их. Обе девушки под домашним арестом.

В октябре 18-летний юноша из Владивостока вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Молодой человек облил его растворителем и поджег. Все свои действия он снимал на мобильный телефон. В преступление юноша был вовлечен также через чат-бот "Дайвинчик". Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК подчеркнули, что работа по выявлению таких фактов продолжается. Следственные органы призывают граждан, особенно молодежь, к бдительности и предупреждают об уголовной ответственности за подобные преступления.