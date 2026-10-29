Москва29 окт Вести.Федеральная служба безопасности России совместно с МВД и Следственным комитетом снова зафиксировала случаи вовлечения российских граждан, прежде всего молодежи, в диверсионно-террористическую деятельность через популярный чат-бот мессенджера Telegram — "Дайвинчик/Lео — знакомства, общение и новые друзья". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, раскрыв схему действий вербовщиков.

По данным службы, с июля 2025 года по настоящее время в различных регионах страны задержаны 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет, являвшихся пользователями этого сервиса и совершивших преступления под психологическим воздействием противника. Только в августе–сентябре 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях задержаны восемь несовершеннолетних (от 14 до 17 лет) и двое совершеннолетних (19 и 24 года). Они планировали или уже совершили по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей правоохранительных органов, автозаправочных станций, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также выполняли функции курьеров по передаче денег, полученных у обманутых граждан, в криптообменные пункты.

Как установило следствие, сотрудники украинских спецслужб под видом молодых людей вступали в онлайн-контакт с россиянами через "Дайвинчик". В ходе общения те для развития романтических отношений присылали свою геолокацию, оплачивали предварительные заказы в ресторане, переходили по фишинговым ссылкам. Затем через зарубежные мессенджеры с ними связывались представители спецслужб Украины, представлявшиеся сотрудниками ФСБ России или Росфинмониторинга. Лже-правоохранители сообщали, что переведенные деньги поступили на счета ВСУ, а переданные координаты будут использованы для ракетных ударов или атак беспилотников. После этого обманутых и запуганных людей, неспособных критически оценить ситуацию, под угрозой уголовной ответственности склоняли к поджогам якобы в ходе проверки антитеррористической защищенности объектов и участия в псевдооперативных мероприятиях.

Лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Им грозят длительные сроки лишения свободы.

ФСБ также напомнила: согласно примечанию к ст. 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению акта и в его действиях нет иного состава преступления. В соответствии со ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности, если добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца.