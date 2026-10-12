СК: 57 подростков из 21 региона РФ будут судить по статьям о терроризме

СК: 57 подростков совершили диверсии на транспорте и объектах связи СК: 57 подростков из 21 региона РФ будут судить по статьям о терроризме

Москва12 окт Вести.В 21 регионе России пресечена террористическая и диверсионная деятельность более 50 подростков, об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фигурантов обвиняли обвиняют в поджогах различных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры и базовых станций связи.

Отмечается, что преступления совершались по заданию украинских спецслужб.

В суды передано 39 уголовных дел, по ним проходят 57 молодых людей в возрасте, чей возраст составляет от 14 до 17 лет. Действия по пресечению противоправной деятельности вели сотрудники СК РФ, МВД и ФСБ.

На основании собранных следственными органами СК России доказательств уже вынесены приговоры в отношении 18 фигурантов в возрасте от 14 до 31 года сказано в сообщении в MAX

Молодые люди осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 21 года.