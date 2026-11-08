Задержанные за диверсии подростки быстро осознают последствия, заявили в СК Петренко: у задержанных по делу о диверсиях пелена с глаз уходит очень быстро

Москва8 ноя Вести.Задержанные по уголовным делам за диверсии молодые люди уже на стадии следствия осознают последствия своих действий. Об этом руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко рассказала в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

Это все очень быстро, даже на стадии следствия, у них пелена с глаз уходит. Они, когда видят слезы матери своей, когда они понимают, что они натворили, видят последствия своих действий, преступных действий, конечно. У них все становится с головы на ноги, и они понимают сообщила Петренко

Осужденный на 19 лет за попытку диверсии и государственную измену Тимофей Мельников признался, что чувствует ответственность перед родителями за то, что им будут указывать на плохое воспитание сына.

Перед родителями, да. И перед младшим братом, потому что сейчас, я думаю, младший брат это еще посмотрит потом с родителями вместе по телевизору. И как на них там будут пальцем тыкать – "вот вы вырастили"… У бати, скажем так, случился инфаркт. По той простой причине, что для него это было удивлением. У него и так проблемы с сердцем. Сейчас с ним все нормально, но это было ударом рассказал он

Ранее сообщалось, что с начала года около 200 подростков в России уличили в совершении террористических преступлений – несовершеннолетние совершают попытки устроить диверсии на объектах транспортной инфраструктуры под влиянием анонимных кураторов.