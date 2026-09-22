Завербованный для теракта подросток рассказал, как не стать жертвой преступников Завербованный для теракта подросток рассказал, как защититься от злоумышленников

Москва22 сен Вести.Подросток Данил, которого завербовали для совершения теракта в России, в беседе с MK.RU рассказал, как молодым людям защитить себя от вовлечения в противоправную деятельность.

Он отметил, что вербовщики не предлагают заниматься противоправной деятельностью сразу, а сначала стараются оказать давление на подростка через шантаж, чтобы не дать подростку времени и сил осмыслить происходящее.

Преступники стараются убедить жертв, что те не должны рассказывать о происходящем родителям, близким и друзьям, поскольку иначе им якобы будет угрожать опасность, отметил Данил.

В то же время злоумышленники не говорят, что подростки будет совершать преступления — напротив, они стараются убедить их, что те работают на российские спецслужбы и тем самым "помогают Родине", либо занимаются обычной "подработкой", объяснил он.

Не верьте, что с вами связался сотрудник спецслужб по телефону или в соцсетях. Они так не делают. Если вам говорят, что это конфиденциально и никому нельзя говорить, сразу бегите и всем рассказывайте. Рассказывайте обо всем родителям! подытожил Данил

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела о вовлечении подростков в террористическую деятельность через Telegram-боты.