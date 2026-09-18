В МВД объяснили, что делать родителям в случае угроз ребенку

Что делать родителям, если ребенку угрожают В МВД объяснили, что делать родителям в случае угроз ребенку

Москва18 сен Вести.В случае шантажа или угроз ребенку со стороны неизвестных родителям необходимо обращаться в полицию, передает ТАСС со ссылкой на начальника отдела УБК МВД РФ Антона Растащенова.

По его словам, следует сохранить как можно больше информации о произошедшем. Заявление можно подать в территориальный орган полиции по месту жительства или по месту прописки.

В заявлении обязательно нужно указать детально все обстоятельства и приложить сохраненные, зафиксированные материалы, которые в последующем будут служить доказательством объяснил сотрудник МВД РФ

Если общение злоумышленника с подростком происходило в интернете, соцсети или мессенджере, то нужно сохранить все переписки, абонентские номера, адреса электронной почты, отметил Антон Растащенов.

Если же ребенок совершил какую-то банковскую операцию на ранее предоставленные ему банковские реквизиты, то все данные о ней также необходимо сохранить.

Чем больше информации зафиксировано, тем больше шансов раскрыть преступление и найти преступника, пояснил эксперт.

Начальник отдела УБК МВД РФ подчеркнул, что замалчивать случившееся нельзя ни в коем случае нельзя – заявлять в полицию надо обязательно. Даже в случае с дропперством в соответствии с новыми положениями можно быть освобожденным от уголовной ответственности, если содействовать следствию.