Поддубный: молодежь часто не осознает последствий "невинной" просьбы в интернете

Поддубный прокомментировал проблему вербовки подростков украинскими кураторами Поддубный: молодежь часто не осознает последствий "невинной" просьбы в интернете

Москва20 окт Вести.Зачастую молодежь не до конца осознает, что даже выполнение чужой "невинной" просьбы в интернете может стать основанием для уголовного преследования, написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Казалось бы, сколько за эти годы было примеров задержания украинской агентуры, однако едва ли не каждый день находятся элементы, которые не усваивают уроков и не делают выводов заявил Поддубный

По его словам, стремление к самостоятельности, юношеский максимализм, желание самоутвердиться и недостаток жизненного опыта снижают критичность мышления подростков.

Зачастую молодежь не до конца осознает, что даже выполнение чужой "невинной" просьбы может стать основанием для уголовного преследования. Фоточки, координаты, нажал на кнопку, скинул кадры – "что тут такого", наверно именно так рассуждают те, кто своими действиями играет на руку противнику написал Поддубный

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