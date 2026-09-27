Доцент Щербаченко сообщил о вовлечении подростков в схемы с "легким заработком"

Подростков призвали не соглашаться на предложения о "легком заработке" Доцент Щербаченко сообщил о вовлечении подростков в схемы с "легким заработком"

Москва27 сен Вести.Мошенники могут привлекать подростков к участию в преступных схемах под видом простого и быстрого заработка. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, потенциально опасными могут оказаться предложения оформить банковскую карту, передать сим-карту, а также получить или доставить деньги либо посылку. Выполнение подобных поручений способно сделать подростка участником преступления.

Подросткам нельзя соглашаться на предложения о "легком заработке" призвал Щербаченко

Он также рекомендовал родителям регулярно обсуждать с детьми вопросы личной безопасности, правила поведения в интернете и возможные правовые последствия участия в мошеннических схемах.

Ранее сообщалось, что в Москве участковые помешали 17-летней девушке передать деньги мошенникам после взлома аккаунта на "Госуслугах". Речь шла о сумме в 26 миллионов рублей.