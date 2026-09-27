Москва27 сенВести.Мошенники могут привлекать подростков к участию в преступных схемах под видом простого и быстрого заработка. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По словам эксперта, потенциально опасными могут оказаться предложения оформить банковскую карту, передать сим-карту, а также получить или доставить деньги либо посылку. Выполнение подобных поручений способно сделать подростка участником преступления.
Подросткам нельзя соглашаться на предложения о "легком заработке"призвал Щербаченко
Он также рекомендовал родителям регулярно обсуждать с детьми вопросы личной безопасности, правила поведения в интернете и возможные правовые последствия участия в мошеннических схемах.
Ранее сообщалось, что в Москве участковые помешали 17-летней девушке передать деньги мошенникам после взлома аккаунта на "Госуслугах". Речь шла о сумме в 26 миллионов рублей.