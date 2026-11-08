Осужденные за попытку поджога техники удивились, что их обвинили в госизмене

Осужденные за попытку поджога техники не думали про статьи о диверсии, госизмене Осужденные за попытку поджога техники удивились, что их обвинили в госизмене

Москва8 ноя Вести.Осужденные на 19 лет за попытку диверсии и государственную измену братья Тимофей и Матвей Мельниковы сообщили, что не ожидали, что им инкриминируют именно эти преступления за планы по поджогу военной техники. Об этом они рассказали в документальном фильме Андрея Медведева "Предательство. Расходный материал", сообщает ИС "Вести".

По словам Тимофея, анонимные кураторы поставили перед ними задачу посмотреть и сфотографировать якобы заброшенную военную часть.

Они просили проникнуть на, как казалось, заброшенную военную часть. Она выглядела заброшенной. И потом собрать вещи и поехать туда рассказал осужденный

С собой братья также взяли средства для поджога военной техники, в том случае, если обнаружат ее на месте. Но они не рассчитывали, что за это деяние их накажут так строго.

Я думал так: учитывая упадочное состояние той территории, устроив там условно поджог какой-то техники, – это максимум могло квалифицироваться как поджог либо умышленное повреждение имущества, либо, на уж крайний случай, хулиганство сказал Матвей

Интервьюер также подчеркнул, что братьев обвинили в государственной измене.

Это было весьма неожиданно заметил Матвей

Ранее руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко сообщила, что задержанные за диверсии молодые люди уже на стадии следствия осознают последствия своих действий.