Москва7 авг Вести.Московский областной суд вынес приговор трем диверсантам, которые подожгли электричку, снегоуборочный поезд и железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в мессенджере MAX.

Установлено, что в 2023 году двое несовершеннолетних и один взрослый подожгли головной вагон электропоезда, снегоуборочный поезд, объекты железнодорожной инфраструктуры. Помимо этого, диверсанты попытались поджечь еще один вагон электрички на Павелецком направлении МЖД.

Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию группой лиц по предварительному сговору), а также по 4 эпизодам п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия группой лиц по предварительному сговору) отмечается в сообщении

Фигуранты действовали по указаниям неустановленного лица за вознаграждение в виде более 255 тысяч рублей. Преступления были сняты на камеры телефонов.

Имущественный ущерб владельцам инфраструктуры был причинен на более чем 15,6 миллиона рублей.

Один фигурант получил по совокупности преступлений 17 лет лишения свободы, второй – 7 лет, третий – 6,5 лет.

Деньги, которые получили осужденные, были конфискованы.