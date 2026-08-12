Москва12 авгВести.Ивановский областной суд приговорил семейную пару из города Иваново к лишению свободы за совершение диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
Также мужчине и женщине вменяются неоднократные покушения на диверсии. Они наносили ущерб объектам энергетики по заданиям кураторов. И делали это под воздействием мошенников, жертвами которых стали.
Молодому человеку назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. … Его супруге – в виде 10,5 лет лишения свободынаписано в публикации
Мужчина первые три года наказания будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима.
Женщина весь срок будет отбывать в колонии общего режима.