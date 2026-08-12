Суд приговорил семейную пару из Иваново на 10,5 и 15 лет за совершение диверсии

Супруги из Иваново осуждены на 10,5 и 15 лет за диверсию Суд приговорил семейную пару из Иваново на 10,5 и 15 лет за совершение диверсии

Москва12 авг Вести.Ивановский областной суд приговорил семейную пару из города Иваново к лишению свободы за совершение диверсии. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Также мужчине и женщине вменяются неоднократные покушения на диверсии. Они наносили ущерб объектам энергетики по заданиям кураторов. И делали это под воздействием мошенников, жертвами которых стали.

Молодому человеку назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. … Его супруге – в виде 10,5 лет лишения свободы написано в публикации

Мужчина первые три года наказания будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Женщина весь срок будет отбывать в колонии общего режима.