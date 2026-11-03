Москва3 нояВести.Суд постановил приговор по уголовному делу в отношении двух 18-летних жителей Красноярского края, которые обвиняются в покушении на диверсию на железной дороге, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в конце июля 2025 года один из подсудимых после прохождения обучения за вознаграждение по заданию куратора совершил попытку поджога релейного и батарейного шкафов на Красноярской железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. С помощью мобильного телефона его подельника сделали аудио- и видеозапись подготовительных мероприятий. Их действия создали угрозу безопасности на ж/д транспорте.
Суд назначил одному из виновных 8 лет в исправительной колонии общего режима, другому – 5 летговорится в сообщении
Денежные средства, полученные осужденными за преступления, конфискованы в доход государства.