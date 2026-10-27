Двух 16-летних подростков осудили за подготовку к диверсии в Новосибирске

Двух подростков осудили за план поджога станции сотовой связи в Новосибирске Двух 16-летних подростков осудили за подготовку к диверсии в Новосибирске

Москва27 окт Вести.В Новосибирске двух 16-летних подростков осудили за вовлечение в совершение диверсии и подготовку к ней. Об этом сообщается на канале судов общей юрисдикции Новосибирской области в MAX.

По данным суда, в январе 2026 года один из подростков, находившийся в поселке Коченево, написал другому в мессенджере Telegram и убедил его поджечь контейнер базовой станции сотовой связи ПАО "МТС".

Второй подросток подготовился к совершению преступления: нашел бензин и зажигалку. Его действия квалифицировали как приготовление к диверсии – поджогу, напарвленному на повреждение средств связи в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

Подростка, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение диверсии, суд признал виновным по ч. 2 ст. 281.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии говорится в сообщении

Второго парня признали виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Осужденных взяли под стражу в зале суда.