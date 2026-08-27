Москва27 авгВести.В Иркутской области суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, признав его виновным в совершении диверсии и подготовке к еще одной. Как сообщает региональная прокуратура, молодого человека отправили в колонию на 12 лет.
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя региона. Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ… Приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло в феврале 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, фигурант проник на территорию базовой станции сотового оператора и поджег климатический шкаф с оборудованием. Отмечается, что на диверсию он пошел ради выгодны – деньги ему пообещал неизвестный, с которым он общался в одном из мессенджеров.
После молодой человек намеревался совершить еще один аналогичный поджог, но был задержан силовиками.