Жителя Иркутской области осудили за диверсию на станции оператора связи Жителя Иркутской области приговорили к 12 годам за совершение диверсии

Москва27 авг Вести.В Иркутской области суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, признав его виновным в совершении диверсии и подготовке к еще одной. Как сообщает региональная прокуратура, молодого человека отправили в колонию на 12 лет.

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя региона. Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ… Приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в феврале 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, фигурант проник на территорию базовой станции сотового оператора и поджег климатический шкаф с оборудованием. Отмечается, что на диверсию он пошел ради выгодны – деньги ему пообещал неизвестный, с которым он общался в одном из мессенджеров.

После молодой человек намеревался совершить еще один аналогичный поджог, но был задержан силовиками.