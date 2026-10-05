Москва5 октВести.В Новосибирске 2 октября 16‑летний подросток пытался поджечь оборудование на железнодорожной подстанции. Неизвестные позвонили юноше и, выдавая себя за сотрудников полиции, уговорили совершить поджог. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Установлено, что неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили подростка совершить противоправные действияговорится в сообщении
Подросток задержан. Ему предъявлено обвинение в попытке диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.