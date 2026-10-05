В Новосибирске задержан подросток за попытку диверсии на железной дороге

СК: подросток из Новосибирска пытался устроить диверсию на ж/д объекте В Новосибирске задержан подросток за попытку диверсии на железной дороге

Москва5 окт Вести.В Новосибирске 2 октября 16‑летний подросток пытался поджечь оборудование на железнодорожной подстанции. Неизвестные позвонили юноше и, выдавая себя за сотрудников полиции, уговорили совершить поджог. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Установлено, что неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили подростка совершить противоправные действия говорится в сообщении

Подросток задержан. Ему предъявлено обвинение в попытке диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.