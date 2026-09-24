В Ростове задержан несовершеннолетний, планировавший поджечь отдел полиции На Дону юноша пытался поджечь отдел полиции под воздействием мошенников

Москва24 сен Вести.В Ростове-на-Дону патруль задержал 16-летнего юношу, который производил фотосъемку одного из отделов полиции, и доставил его в территориальный отдел. Об этом в MAX сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Выяснилось, что несовершеннолетний намеревался осуществить поджог, находясь под воздействием мошенников. Для этого он купил бутылки с жидкостью для розжига и салфетки из микрофибры.

Согласно инструкциям, несовершеннолетнему необходимо было наблюдать за служебными автомобилями около различных силовых ведомств, а после – совершить поджог говорится в мессенджере

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.