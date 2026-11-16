В Новокузнецке возбуждено дело по факту поджога шкафа связи на железной дороге

В Новокузнецке возбудили дело о поджоге шкафа связи подростком В Новокузнецке возбуждено дело по факту поджога шкафа связи на железной дороге

Москва16 ноя Вести.В Новокузнецке транспортная полиция совместно с сотрудниками УФСБ задержала 15‑летнего подростка по подозрению в поджоге шкафа магистральной связи на перегоне между станциями Новокузнецк и Новокузнецк‑Восточный. Об этом в MAX сообщает пресс-служба МВД РФ.

По материалам следствия, юноша стал жертвой интернет‑обмана. На сайте знакомств злоумышленники прикинулись правоохранителями и проинструктировали юношу, как устроить поджог.

Подросток купил горючие материалы и выполнил указания, но, к счастью, возгорание не нарушило работу железной дороги и не повлияло на движение поездов говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 281 УК РФ.