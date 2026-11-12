В Крыму подростка задержали за поджог машины ради 100 тысяч

Поджегшего машину подростка задержали в Крыму В Крыму подростка задержали за поджог машины ради 100 тысяч

Москва12 ноя Вести.В Симферополе задержали 15-летнего подростка, который поджег автомобиль за обещанные 100 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Республике Крым в MAX.

По данным ведомства, в 2.02 в полицию поступило сообщение о поджоге машины на парковке торгового центра. По горячим следам удалось задержать подозреваемого – 15-летнего юношу.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний проник через незапертую водительскую дверь в салон автомобиля ВАЗ-2104 и с помощью зажигалки поджег водительское сиденье, после чего скрылся. Ущерб владельцу транспортного средства составил 200 тысяч рублей говорится в сообщении

Как рассказал сам подозреваемый, он нашел в интернете предложение о подработке и за 100 тысяч рублей согласился поджечь автомобиль. Преступление он совершил и снял на камеру, а вот денег за это так и не получил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Вопрос о мере пресечения решается.