Москва15 окт Вести.В Екатеринбурге задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге служебных автомобилей полиции. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По версии следствия, в ночь на 15 октября он действовал по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете.

В Екатеринбурге подросток подозревается в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Следственными органами СК РФ по Свердловской области в отношении 17-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия) говорится в публикации

Подросток успел поджечь две полицейские машины, но его действия сразу пресек сотрудник полиции - ему пришлось применить табельное оружие.

Подозреваемого уже задержали. С ним проводят следственные действия. В ближайшее время решится вопрос о заключении его под стражу и предъявлении обвинения.

Устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.