В Екатеринбурге подросток поджег две полицейские машины, его задержали В Екатеринбурге задержан 17-летний подросток, поджегший машины полиции

Москва16 окт Вести.17-летний житель Екатеринбурга поджег две служебные машины полиции по заданию куратора. Подростку предъявили обвинение по статье о диверсии, совершенной организованной группой, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

По версии следствия, ночью 15 октября несовершеннолетний по заданию кураторов, с которыми общался в интернете, поджег две машины полиции, находившиеся у здания на улице Уральской.

Противоправные действия подростка сразу же были пресечены сотрудником полиции, вынужденным в сложившейся ситуации применить табельное оружие отмечается в сообщении в MAX

Подросток признался в содеянном. Следствие продолжается.