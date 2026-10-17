В Новокузнецке задержали подростка, который поджег автомобили полиции

За поджог автомобилей полиции в Новокузнецке задержан 13-летний подросток В Новокузнецке задержали подростка, который поджег автомобили полиции

Москва17 окт Вести.Задержан подросток, совершивший поджог служебных автомобилей правоохранителей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу в MAX.

В ведомстве рассказали, что вечером 16 октября на парковке, прилегающей к зданию отдела полиции "Левобережный" Новокузнецка, злоумышленник облил служебные автомобили полиции и Росгвардии горючей жидкостью и поджег их.

Его противоправные действия были оперативно пресечены очевидцем, который передал подростка сотрудникам правоохранительных органов.

Злоумышленником оказался 13-летний новокузнецкий школьник говорится в публикации

Он пояснил, что совершил поджог под психологическим влиянием неизвестных ему лиц.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками полиции, Росгвардии и прибывшего пожарного расчета.

В результате инцидента никто не пострадал. Региональное СУ СК России по данному факту возбудило уголовное дело.