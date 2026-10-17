Москва17 октВести.Задержан подросток, совершивший поджог служебных автомобилей правоохранителей, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу в MAX.
В ведомстве рассказали, что вечером 16 октября на парковке, прилегающей к зданию отдела полиции "Левобережный" Новокузнецка, злоумышленник облил служебные автомобили полиции и Росгвардии горючей жидкостью и поджег их.
Его противоправные действия были оперативно пресечены очевидцем, который передал подростка сотрудникам правоохранительных органов.
Злоумышленником оказался 13-летний новокузнецкий школьникговорится в публикации
Он пояснил, что совершил поджог под психологическим влиянием неизвестных ему лиц.
Возгорание было ликвидировано сотрудниками полиции, Росгвардии и прибывшего пожарного расчета.
В результате инцидента никто не пострадал. Региональное СУ СК России по данному факту возбудило уголовное дело.