В Башкирии задержан мужчина, подозреваемый в поджоге служебного автомобиля

В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге служебного автомобиля В Башкирии задержан мужчина, подозреваемый в поджоге служебного автомобиля

Москва9 сен Вести.В Башкортостане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщило региональное МВД России.

Днем 7 сентября злоумышленник во дворе жилого дома 35-го микрорайона облил служебный автомобиль горючей жидкостью и поджег. При этом он снимал свои действия на телефон. В результате возгорания пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

Сотрудниками оперативных подразделений МВД … совместно с Отделом МВД России по г. Октябрьскому и УФСБ РФ по РБ установлена личность подозреваемого. Им оказался местный житель, 1957 г.р. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На допросе мужчина рассказал, что его обманули мошенники примерно на 700 тыс. рублей. А затем, пообещав возврат денежных средств, потребовали поджечь авто.

В настоящее время продолжаются следственные действия. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.