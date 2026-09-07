Москва7 сен Вести.Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Хабаровском крае россиянина, который поджег станцию сотовой связи по заданию украинской военной разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По информации ведомства, речь идет о мужчине 1989 года рождения, который подозревается в государственной измене в форме оказания помощи спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности России.

Установлено, что задержанный установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По его заданию осуществил поджог базовой станции одного из операторов сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края говорится в заявлении

Решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.