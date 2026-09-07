ФСБ показала видео с задержанным за поджог сотовой вышки в Хабаровском крае

Задержанный за поджог сотовой вышки в Хабаровске получил оплату в криптовалюте ФСБ показала видео с задержанным за поджог сотовой вышки в Хабаровском крае

Москва7 сен Вести.Мужчина, который поджег станцию сотовой связи в Хабаровском крае, получил от украинских кураторов оплату в криптовалюте. Об этом задержанный рассказал на видео, опубликованным ЦОС ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела о госизмене и диверсии в отношении россиянина, совершившего поджог базовой станции сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края.

По словам фигуранта, он связался с представителем украинских спецслужб и получил задание на уничтожение вышки. Мужчина купил горючую смесь и монтировку, с помощью которой открыл дверь на объекте.

Горючей жидкостью облил шкаф технический, снял на видео, позже отправил заказчику, за что он мне отправил вознаграждение в криптовалюте на мой кошелек. Я сделал это, чтобы заработать сказал фигурант

Задержанному может грозить до 25 лет лишения свободы.