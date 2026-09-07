Москва7 сенВести.Мужчина, который поджег станцию сотовой связи в Хабаровском крае, получил от украинских кураторов оплату в криптовалюте. Об этом задержанный рассказал на видео, опубликованным ЦОС ФСБ.
Ранее в ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела о госизмене и диверсии в отношении россиянина, совершившего поджог базовой станции сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края.
По словам фигуранта, он связался с представителем украинских спецслужб и получил задание на уничтожение вышки. Мужчина купил горючую смесь и монтировку, с помощью которой открыл дверь на объекте.
Горючей жидкостью облил шкаф технический, снял на видео, позже отправил заказчику, за что он мне отправил вознаграждение в криптовалюте на мой кошелек. Я сделал это, чтобы заработатьсказал фигурант
Задержанному может грозить до 25 лет лишения свободы.