За поджог двух базовых станций связи задержан житель Алтайского края

Житель Алтайского края задержан за поджог двух базовых станций связи За поджог двух базовых станций связи задержан житель Алтайского края

Москва26 июн Вести.Житель Алтайского края задержан за поджог двух базовых станций связи в Рубцовске по заданию "куратора", передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

На время следствия суд отправил его под стражу.

Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) говорится в сообщении

По данным следствия, фигурант – местный житель 2005 года рождения – согласился совершить поджог базовых станций за денежное вознаграждение.

Получив от "куратора" в мессенджере координаты объектов, он попытался уничтожить их с помощью бутылок с бензином.

Свои действия злоумышленник снимал на видео, которое направил заказчику для подтверждения выполнения задания. Уточняется, что в результате его действий одна из станций была повреждена, второй нанесен незначительный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.