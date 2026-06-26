Москва26 июнВести.Житель Алтайского края задержан за поджог двух базовых станций связи в Рубцовске по заданию "куратора", передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
На время следствия суд отправил его под стражу.
Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия)говорится в сообщении
По данным следствия, фигурант – местный житель 2005 года рождения – согласился совершить поджог базовых станций за денежное вознаграждение.
Получив от "куратора" в мессенджере координаты объектов, он попытался уничтожить их с помощью бутылок с бензином.
Свои действия злоумышленник снимал на видео, которое направил заказчику для подтверждения выполнения задания. Уточняется, что в результате его действий одна из станций была повреждена, второй нанесен незначительный ущерб.
Расследование уголовного дела продолжается.