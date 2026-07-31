Подозреваемого в поджоге электростанции задержали в Ейске

В Ейске задержали местного жителя, пытавшегося поджечь электростанцию Подозреваемого в поджоге электростанции задержали в Ейске

Москва31 июл Вести.Местный житель Ейска пытался поджечь электростанцию и был задержан сотрудниками управления уголовного розыска совместно с оперуполномоченными ЦПЭ краевого Главка полиции и УФСБ России. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По указанию иностранных кураторов молодой человек проник на объект ночью, облил трансформатор зажигательной смесью и поджег. Весь процесс мужчина снимал на камеру телефона для отправки мошенникам.

Сотрудники электросетей потушили пламя. В результате инцидента никто не пострадал, электроподстанция работает в штатном режиме говорится в сообщении

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.