Житель Ногинска задержан за поджог кабины электропоезда на станции Монино

Житель Ногинска задержан за поджог кабины электропоезда Житель Ногинска задержан за поджог кабины электропоезда на станции Монино

Москва30 июл Вести.Житель подмосковного Ногинска задержан транспортной полицией за поджог кабины электропоезда на станции Монино. Об этом сообщило транспортное управление МВД по ЦФО.

Во время происшествия поезд стоял на стоянке. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал, серьезных сбоев в работе транспортной системы также не было зафиксировано.

Преступление [удалось быстро раскрыть] и задержать злоумышленника в тот же день. Им оказался ранее судимый безработный житель подмосковного Ногинска 1997 года рождения приводит РИА Новости отрывок из сообщения ведомства

Предварительно, мужчина с помощью арматуры вскрыл кабину электропоезда, проник внутрь, облил всё горючей смесью и поджег. Свои действия он снимал на камеру телефона.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На допросе он дал признательные показания — его мотивы проверяются следствием.

Помимо прочего, установлена причастность злоумышленника к серии хищений мобильных телефонов, совершенных в электричках на перегоне между станциями Монино и Мытищи. По данным эпизодам возобновлено предварительное расследование.

В настоящее время фигурант арестован, ему предъявили обвинения.