"МК": в СИЗО Зеленограда пытался покончить с собой поджигатель электричек

Поджигатель подмосковных электричек пытался покончить с собой в СИЗО "МК": в СИЗО Зеленограда пытался покончить с собой поджигатель электричек

Москва24 июл Вести.Задержанный за поджоги подмосковных электричек диверсант пытался покончить с собой в СИЗО пишет MK.RU.

По сведениям издания, это произошло утром в пятницу в следственном изоляторе №12 в Зеленограде.

20-летний юноша совершил суицид, однако его спасли. Госпитализация пострадавшему не потребовалась говорится в публикации

Есть предположение, что попытка носила демонстративный характер, поскольку ранее молодой человек уже совершал подобные акции в здании суда и в СИЗО.

Он был задержан с двумя подельниками в 2023 году. Компания по заданию куратора за вознаграждение в 100 тысяч рублей совершила поджоги релейных шкафов и электровозов двух электричек в депо Лобни и Домодедово.