Школьник, набравший в СИЗО 300 баллов на ЕГЭ, хочет поступить на юрфак Школьник, набравший в СИЗО 300 баллов на ЕГЭ, мечтает стать юристом

Москва18 июл Вести.Школьник, находящийся в следственном изоляторе и набравший на ЕГЭ-2026 более 300 баллов, рассказал о желании поступить на юридический факультет. Об этом сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.

По словам правозащитника, молодой человек в будущем хочет, получив образование, помогать оступившимся подросткам.

В разговоре с нами подросток сказал: "Я даже рад, что оказался в СИЗО, потому что начал учиться и многое понял". По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет добавил правозащитник

Высотский отметил, что школьник набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов по четырем предметам.

Молодой человек был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Он хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой. Поверив, что за преступление грозит только административное наказание, подросток пошел на риск.

Ранее сообщалось, что 15-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Юноша под давлением мошенников совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках неподалеку от станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги.