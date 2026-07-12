Содержащийся в столичном СИЗО школьник набрал 91 балл на ОГЭ по истории

Подросток из московского СИЗО сдал ОГЭ по истории на 91 балл Содержащийся в столичном СИЗО школьник набрал 91 балл на ОГЭ по истории

Москва12 июл Вести.Школьник, содержащийся в следственном изоляторе Москвы, сдал основной государственный экзамен (ОГЭ) по истории и получил 91 балл. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя столичной ОНК Илью Высотского.

По его словам, в московских СИЗО №5 и №6, где содержатся несовершеннолетние, организован постоянный образовательный процесс. Молодые люди полноценно учатся, а в конце года сдают экзамены.

В этом году экзамены сдавали всего 11 человек: семеро из них – ЕГЭ и четверо – ОГЭ. Все сдали. При этом один из подростков набрал 91 балл по ОГЭ по истории цитирует Высотского агентство

Председатель комиссии отметил, что администрация серьезно относится к организации учебного процесса в следственных изоляторах: к ребятам приходят педагоги, в наличии есть все учебники и канцелярские принадлежности.