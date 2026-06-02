Москва2 июн Вести.В Москве у девятиклассников 2 июня начался основной период проведения ОГЭ. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента образования и науки.

В Москве начался основной период проведения ОГЭ для девятиклассников​​​. Он пройдет до 6 июля говорится в сообщении

Уточняется, что в столице в этом году организовали более 600 пунктов для сдачи ОГЭ. Сегодня школьники пишут экзамен по математике.

В основной период пройти испытания предстоит более 127 тысячам девятиклассников. 47 тысяч будут сдавать только математику и русский язык, так как продолжат обучение в колледже. В этом году таких учеников на 20% больше, чем в прошлом.

Тем, кто пойдет дальше в 10-й класс, необходимо сдать четыре экзамена. Самые популярные предметы по выбору - информатика (более 35 тысяч человек), физика (более 20 тысяч) и биология (около 13 тысяч).

Расширился список ОГЭ в компьютерной форме: к информатике, иностранным языкам, географии и физике прибавились история и биология. Раньше их сдавали только на бумажных бланках. 100 учеников досрочно сдали экзамены по разным причинам: болезнь, участие в олимпиадах и спортивных соревнованиях.

С 3 по 25 сентября пройдет дополнительный период сдачи ОГЭ для тех, кто не смог присутствовать на экзамене в основной период по уважительной причине либо получил неудовлетворительную оценку" по одному или двум предметам.

Полное расписание экзаменов представлено на сайте Регионального центра обработки информации Москвы.