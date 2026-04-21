Москва21 апр Вести.Для 11-классников из трех приграничных российских регионов в 2026 году установили дополнительные сроки прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

В совместном приказе Минпросвещения и Рособрнадзора дополнительные даты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике устанавливаются для школьников в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Для обеспечения безопасности выпускников школ приграничных субъектов РФ, а также для исключения рисков, связанных с массовым подвозом участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные муниципальные образования Белгородской, Брянской и Курской областей, предусмотрены дополнительные даты для сдачи экзамена по русскому языку и математике говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения

Школьники смогут сдать экзамен по русскому языку 4 и 5 июля. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоятся 8 и 9 июня.

Глава ведомства Сергей Кравцов также уточнил, что подготовка к проведению ЕГЭ и основного государственного экзамена (ОГЭ) идет в обычном режиме. В текущем году сдавать ЕГЭ планируют около 750 тысяч человек, из которых примерно 664 тысячи — выпускники нынешнего года.

Основной период ГИА в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Дополнительные дни для пересдачи одного из предметов назначены на 8 и 9 июля.

Ранее Рособрнадзор опубликовал список вещей, которые выпускник может взять с собой на ЕГЭ.